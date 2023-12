Anderlecht candidat au titre? La réponse claire de Killian Sardella

Le Sporting enchaîne les bons résultats en Pro League. Mais pas question pour les Mauves de s'enflammer.

Si Anderlecht a laissé passer beaucoup d'occasions vendredi soir à Westerlo, les Mauves se sont facilement imposés et ils ont confirmé leurs bonnes dispositions avec un bilan de 19 points sur 24 lors de leurs huit dernières sorties en Pro League.

"Une seule ambition: le top 6"

Suffisant pour faire d'Anderlecht un candidat en titre? "Oui, bien sûr, on a les qualités pour", répond Killian Sardella, sans hésiter, au micro d'Eleven. Mais le gaucher anderlechtois tempère aussi dans la foulée. "On pense match par match. On a bien fait à Westerlo et, maintenant, on se concentre sur la rencontre de jeudi. On voit match par match et ça ne va pas plus loin."

Une analyse partagée par le coach du Sporting, Brian Riemer, pour qui le titre n'est pas, pour l'instant, un objectif. "On avait une seule ambition au coup d'envoi de la saison: être dans le top 6. Cela cela ne va pas changer maintenant. Cela reste notre seule ambition et, après, on verra."