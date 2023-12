"Ils ont dit avoir le meilleur noyau du championnat" : Carl Hoefkens préface son retour à Bruges avec le Standard

Carl Hoefkens sait qu'il doit s'attendre à une rencontre difficile en Venise du Nord. Mais le Standard doit continuer à progresser, cela passera par un résultat au Jan Breydel.

Nouvelle semaine et nouvelle rencontre difficile pour le Standard, qui se rend cette fois au Club de Bruges. La majorité des absents de la semaine dernière sont revenus dans le noyau, bien que trois défenseurs pourraient manquer cet affrontement.

« Je veux toujours que tous mes joueurs soient disponibles. Mais les jeunes ont très bien joué la semaine dernière, c’est quelque chose de très bien pour tout le club. On a trouvé le 11 de base, mais ça peut toujours changer. On a fait confiance aux jeunes, ils ont très bien saisi l’occasion" a commenté Carl Hoefkens en conférence de presse, ce vendredi.

Pas de pression sur le Standard avant le déplacement à Bruges

La victoire du Standard à la dernière minute contre les troupes de Ronny Deila, c'était il y a moins de deux mois. Si le T1 des Rouches a assuré ne pas suivre ce qu'il se passait en Venise du Nord, il estime que peu de choses ont changé en bords de Meuse.

« Il n’y a pas grand-chose qui a changé. On a vu à Gand et Anvers que c’était très difficile, mais ce sont des matchs qu’on peut perdre. Le défi est de faire mieux, contre une autre bonne équipe. On a changé quelque chose et on va voir comment le groupe peut réagir. »

Ils ont dit qu'ils avaient le meilleur groupe de joueurs, la pression sera sur leurs épaules"

Si les Rouches doivent absolument prendre des points pour se rapprocher et enfin rentrer dans ce top 6, Carl Hoefkens estime que la pression ne sera pas sur les épaules des Liégeois. Bruges veut jouer le titre, et doit gagner.

« Bruges ne va certainement pas nous sous-estimer. Ils savent qu’on a des qualités pour faire quelque chose. Je connais encore tous les joueurs, et je sais qu’ils ont beaucoup de qualités. Ils ont dit en début de saison qu’ils avaient le meilleur groupe de joueurs et qu'ils seront champions, donc ils auront la pression et nous voudrons faire quelque chose, sans pression" a conclu Carl Hoefkens.