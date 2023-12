Un nouveau gardien à Anderlecht dès janvier ? La réponse de Brian Riemer

L'arrivée de Kasper Schmeichel a créé une forte polémique autour des gardiens de but à Anderlecht. Du moins pour le monde extérieur, affirme Brian Riemer. Entre-temps, des rumeurs circulent déjà au sujet d'un nouveau gardien de but chez les mauves et blancs.

Maxime Dupé fermera-t-il la porte d'Anderlecht en janvier, après seulement une demi-saison ? Cela ne surprendrait personne. Le Français est en effet venu pour devenir premier gardien, et il a été poussé vers le banc de touche par la concurrence avec Kasper Schmeichel - qui est arrivé par après. Dans ce contexte, le gardien islandais Valdimarsson a déjà été cité à Anderlecht. "Si un nouveau gardien arrive, l'un d'entre eux devra de toute façon partir avant", a déclaré Brian Riemer à ce sujet en conférence de presse. Le Danois a ensuite précisé qu'il ne se passait rien entre ses gardiens. "Nous disposons actuellement d'un excellent trio de gardiens. Beaucoup de gens veulent créer des problèmes entre eux, mais ce n'est pas le cas. Je vois des visages souriants. Bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de bons joueurs pour l'avenir. C'est le travail de Jesper Fredberg, mais nous verrons si quelque chose se passe en janvier."





