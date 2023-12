🎥 Incroyable scénario à Eupen: le gardien courtraisien égalise à la dernière minute

Battu à huit reprises lors de ses dix dernières sorties en championnat, l'AS Eupen ne pouvait pas se permettre de faux-pas, samedi soir, contre la lanterne rouge.

Devant leur public, les Pandas ont pris le match en mains contre Courtrai, mais les occasions n'ont pas été très nombreuses dans ce duel de mal classés. Les Pandas ont toutefois su frapper sur l'une de leurs rares opportunités franches, grâce à l'Islandais Victor Palsson. À la 69e minute de jeu, Alfred Finnbogason a décoché une frappe qui a heurté le poteau, Palsson a suivi et il a ouvert la marque pour Eupen.

Les Pandas semblaient alors partis vers une précieuse victoire, mais Courtrai a rugi dans les toutes dernières secondes, via... son gardien. Monté dans le rectangle adverse pour le dernier coup de coin de la rencontre, Tom Vanvenberghe a placé un coup de tête décisif pour offrir aux Kerels un partage inespéré (1-1).

Eupen loupe l'occasion de sortir de la zone rouge et reste 12e avec 15 points, Courtrai est toujours lanterne rouge avec 10 unités, mais revient à un petit point de Westerlo.

KV Kortrijk goalkeeper Tom Vandenberghe equalized for his team in the stoppage time, 1-1. pic.twitter.com/WwTaZ3WqHh