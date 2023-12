Alexander Blessin sait ce qu'il faut à l'Union pour battre Liverpool

Sur le terrain de Toulouse, l'Union a signé un match nul qui n'a rien de réjouissant. Il leur faut maintenant finir le travail face à Liverpool et Alexander Blessin sait ce qu'il faut pour y parvenir.

Après son partage à Toulouse, l'Union Saint-Gilloise s'est compliqué la tâche et devra jouer son avenir en Europa League face à Liverpool.

"J'ai dit immédiatement après le match contre Toulouse que nous pouvions être déçus, mais que nous pouvions aussi être fiers de notre performance", a déclaré Alexander Blessin lors de la conférence de presse avant la rencontre face au Cercle de Bruges.

"C'est vrai qu'on méritait de gagner, maintenant dans quinze jours il y aura plus de pression pour nous. Au final, nous prenons un point, nous verrons où cela nous mènera".

Une victoire face à Liverpool et la chance pour Toulouse

L'Union est dans l'obligation de gagner contre Liverpool tout en restant tributaire du résultat entre Toulouse et Linz. La tâche ne sera donc pas facile pour les troupes d'Alexander Blessin.

"J'ai dit à mes joueurs que tout était encore possible. Liverpool est déjà qualifié et ils ont d'autres matches importants. Nous devons espérer 'un jour sans' de leur côté et un jour parfait du nôtre", assure-t-il.