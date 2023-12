Mazzù déçu : "Pas grand-chose à reprocher à mes joueurs si ce n'est..."

Après un partage, Charleroi pourrait bien basculer en zone rouge une nouvelle fois. Le résultat d'Eupen est crucial.

Un partage et un point pour le Sporting de Charleroi. Peu, voire trop peu pour une équipe qui a du mal à enchaîner depuis le début de saison.

La victoire face à Westerlo avait redonné le sourire mais ce nul vierge au RWDM remet les Zèbres en danger avec Eupen à la charge et un potentiel retour en zone rouge.

Un travail sur la mentalité

En conférence de presse, Felice Mazzù s'est dit "déçu" du résultat : "Je pense que les joueurs ont montré de l'envie, on s'est créé quelques situations et les deux arrêts de Defourny sont un tournant du match. Vu l'état du terrain, on a essayé de poser le jeu et de ne pas abuser de longs ballons".

Si le partage n'est pas une bonne affaire, le coach carolo veut surtout qu'il serve de "base au niveau de la mentalité pour avancer". "On ne doit pas être négatif, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs si ce n'est le dernier geste et ce but qui nous a manqué", a-t-il ajouté.