Le tirage complet de l'Euro: l'Espagne et la France pas gâtées par le sort

Les prétendants au titre européen sont désormais fixés. Et, parmi les têtes de série, ce sont la France et l'Espagne qui ont hérité du tirage au sort le plus délicat.

Si la Belgique a été plutôt épargnée lors du tirage au sort de l'Euro 2024, réalisé ce samedi à Hambourg, ce n'est pas le cas de toutes les autres têtes de série. L'Espagne est probablement le pays le moins bien loti: la Roja défiera en effet l'Italie, championne d'Europe en titre, mais aussi la Croatie, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et c'est l'Albanie qui complète cette poule particulièrement relevée. La France retrouve les Pays-Bas La France de Didier Deschamps n'a pas non plus eu droit à un tirage au sort facile. Les Bleus retrouveront notamment les Pays-Bas sur leur route, mais aussi l'Autriche, qui a posé pas mal de problème aux Diables et le barragiste issu de la voie A. L'Angleterre a, de son côté, hérité du Danemark, de la Serbie et de la Slovénie. Le Portugal de Roberto Martinez figure dans la poule F en compagnie de la Turquie, de la République Tchèque et d'un barragiste. Enfin, l'Allemagne, pays hôte, affrontera l'Ecosse, la Hongrie et la Suisse.