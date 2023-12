Dries Mertens et Axel Witsel de retour chez les Diables Rouges ? Tedesco...fait du Tedesco

Ces derniers jours, Axel Witsel et Dries Mertens ont fait savoir qu'ils étaient ouverts à un retour chez les Diables Rouges. Et Domenico Tedesco, qu'en pense-t-il ?

Reverra-t-on un jour Axel Witsel et Dries Mertens en équipe nationale ? Cela semble peu probable vu la ligne directrice de Domenico Tedesco. Mais le sélectionneur a tout de même accueilli leur porte ouverte avec enthousiasme.

Interrogé par la Dernière Heure, il a d'abord abordé le cas Witsel : "La situation est identique à celle d'Alderweireld. Ils ont pris leur retraite en équipe nationale. J’ai appelé Axel pour demander s’il était sûr de sa décision et il m’a convaincu. Il a été très ouvert et je devais l’accepter. Maintenant, c’est bien de savoir son avis actuel.”

Domenico Tedesco ne ferme aucune porte, mais n'en ouvre pas non plus

Un retour ne semble toutefois pas à l'ordre du jour : "Non, je ne compte pas lui téléphoner. D’abord, il faut évaluer notre situation en mai et en juin. Si on a des problèmes à leur position, je sais que je peux les appeler, lui et Toby".

Le topo n'est pas fort différent concernant Dries Mertens : "Se rendre à Istanbul pour lui parler, c’était la moindre des choses de faire ça. Non seulement pour le personnage Mertens, mais aussi pour ce qu’il a fait pour la Belgique et ce qu’il fait encore à Galatasaray. Je l’aime vraiment. Et j’aime ce genre de joueurs. Il est comme Trossard : il veut toujours le ballon, il est créatif et spécial".