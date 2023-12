Tarek Tissoudali a sauvé les Buffalos en ayant la tête ailleurs

Le héros du match pour Gandétait une fois de plus Tarik Tissoudali, qui a permis aux Buffalos de décrocher un point grâce à deux buts marqués. Pourtant, il n'a pas marqué pour lui-même, mais pour son coéquipier Paul Nardi.

Tissoudali a ouvert le score, mais c'est surtout son dernier but qui a été décisif. Avec un but crucial en toute fin de match, il a offert un point précieux à Gent. "À la fin, c'était le chaos, tout ou rien", a plaisanté Tissoudali sur DAZN Eleven Sports. Son but n'était pas vraiment conventionnel. L'international marocain n'a pas marqué avec le pied ou la tête, mais avec la hanche. "Comment on marque n'a pas d'importance. Un but reste un but. L'essentiel, c'est que nous n'avons pas perdu", a déclaré l'attaquant.

Gent semblait se diriger vers une défaite, mais a finalement arraché un point. "Souvent, ça ne tournait pas en notre faveur dans ces moments-là, mais cette fois-ci, la chance était de notre côté. Ce point est pour notre gardien", a conclu Tissoudali.

Malgré ce match nul, l'avance du KAA Gent sur le KRC Genk reste de quatre points. Tissoudali totalise désormais sept buts en seize matchs de championnat.