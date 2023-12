Boloni, Waseige, Rutten : les exemples comparables à celui de Glen De Boeck ne manquent pas en Belgique

C'est officiel depuis ce mercredi : Glen De Boeck n'est plus l'entraîneur de Courtrai. Il a été limogé après seulement deux mois et 9 rencontres dirigées.

La grande valse des entraîneurs se poursuit en Belgique. Si Jonas De Roeck a été licencié récemment de Westerlo après des bien meilleurs résultats enregistrés dans le passé, Glen De Boeck n'aura pas eu beaucoup de temps ni de crédit pour relever la situation au KV Courtrai.

Deux mois plus tard, Courtrai est lanterne rouge de Pro League et vient d'être éliminé de la Coupe de Belgique par le RWDM. La direction a décidé de se séparer de De Boeck. Un mandat qui n'aura (vraiment) pas duré longtemps, mais dont les précédents ne manquent pas dans l'histoire du football belge.

© photonews

Laszlo Boloni à La Gantoise, viré après 3 matchs

On commence avec un exemple assez récent, puisqu'il date de 2020. Nommé coach de La Gantoise, Lazslo Boloni (ex-Standard et Antwerp) est nommé en août. 25 jours plus tard et un bilan de 3 points sur 9, le Roumain se voit déjà indiquer la porte.

Sans doute, la rigidité dans son coaching n'aura pas plu à la direction gantoise. Ivan De Witte, le président de La Gantoise, expliquera que le choix de Boloni était "une erreur de casting".

© photonews

Robert Waseige au Standard, viré après 5 matchs

Revenons deux décennies en arrière, en 2002. A l'époque, Robert Waseige vient de mener les Diables Rouges jusqu'aux 8e de finales de la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon. Le Standard saute sur l'occasion, et fait revenir celui qui l'a fait terminer vice-champion de Belgique en 1995.

Si quelques années avant, Waseige avait tenu deux ans à la tête du Standard, ce deuxième passage va tourner (bien) plus court. Le 16 septembre, après seulement 5 matchs, 1 nul et 4 défaites, il est remplacé par Dominique D'Onofrio. Une expérience un peu spéciale pour le recordman regretté de matchs dirigés dans l'histoire du championnat de Belgique.

© photonews

Fred Rutten, viré après 13 matchs à Anderlecht

Si Anderlecht semble enfin s'être remis sur les bons rails, il est peu de dire que les Bruxellois ont vécu de nombreux remous ces dernières années. Le poste d'entraîneur n'a pas été épargné. Avant le limogeage la saison dernière de Felice Mazzù (22 matchs, 4 mois), les Mauve et Blanc ont également vécu le très court mandat de Fred Rutten.

Arrivé en janvier 2019 à la place d'Hein Vanhaezebrouck, Rutten débarque dans un Sporting d'Anderlecht à la traîne sportivement. Les résultats ne jouent pas en sa faveur : 6 défaites en 13 matchs, dont un cataclysmique 0/12 en Play-offs 1. Après mois passés sur le banc du RSCA, Rutten est remercié.

Bien d'autres exemples : petit florilège

Vous vous en doutez : ces trois cas sont très loin d'être les seuls dans l'histoire récente (et un peu moins du football belge). On pense ainsi à Ezio Capuano, qui avait seulement tenu 3 matchs à Eupen en 2010.

Javier Torrente avait lui aussi vécu un mandat très compliqué dans un Beerschot qui se verra relégué en fin de saison : l'Espagnol n'aura tenu que 18 matchs, entre septembre 2021 et février 2022. Comment oublier également cet énorme flop qu'a été Scott Parker au Club de Bruges, remercié après 12 matchs.

Quelques autres exemples, pour le "plaisir" : Herbert Neumann, 4 matchs à Anderlecht en 1995 ; et Henk Houwaart, 7 matchs à La Gantoise en 2000.