Un club de Premier League veut battre son record de transfert pour Johan Bakayoko

L'été dernier, Brentford déposait une enveloppe de 40 millions sur la table pour attirer Johan Bakayoko. Le club de Premier League avait un accord avec le PSV, mais le Diable Rouge n'a jamais voulu partir.

"Même pas pour 100 millions" insistait-il à l'époque, alors que le club anglais continue de faire pression et compte formuler une nouvelle offre cet hiver.

Et selon le journaliste Sean Walsh de 90 Minutes, Brentford veut aller loin et battre le record de transfert du club de 55 millions d'euros. Reste à connaître le choix de Bakayoko, mais un élément pourrait freiner les ardeurs anglaises. Le club d'Eindhoven rejoint les 1/8es de finale de Ligue des Champions et compte dix longueurs d'avance sur Feyenoord en tête du championnat.

En 24 rencontres, le Diable Rouge a inscrit 4 buts et délivré... 14 passes décisives. Selon Walsh, Liverpool et Tottenham seraient également intéressés par Bakayoko, mais aucune offre concrète n'a été reçue de leur part.

🚨 Brentford in line to make fresh club-record move for Johan Bakayoko in January, despite him rejecting them in August.



Liverpool and Tottenham both admirers of the 20-year-old. PSV enjoying sensational season so far...@GraemeBailey / @90min_Football https://t.co/1L1zTsXMGs