Une machine de guerre : cette Union-là est la plus forte des trois dernières années

L'Union domine outrageusement la Pro League cette saison. Avec une récente série de 25 points sur 27, les Saint-Gillois ne laissent que des miettes à leurs adversaires.

L'Union Saint-Gilloise a perdu deux fois (contre Malines et Genk) et a fait deux fois match nul (contre l'Antwerp et Gand). Ce sont les seuls matches où l'Union a perdu des points cette saison.

L'Union est devenue une machine à buts

Les chiffres offensifs de l'Union cette saison donnent le tournis : 37 buts marqués en seulement 16 matchs. L'équipe est de loin la meilleure attaque du championnat. Cette progression dans le jeu et dans les statistiques offensives, elle est en grande partie grâce au travail titanesque réalisé par Alexander Blessin.

Si ses choix sont assez clairs - en championnat - dans le compartiment défensif, il fait souvent tourner dans le milieu - comme récemment avec Lazare - et en attaque. Devant, les résultats sont au rendez-vous. Les attaquants jouant le plus - Amoura, Eckert et Nilsson - ont marqué 25 buts à eux trois. A titre de comparaison, c'est seulement un but de moins que l'équipe de La Gantoise réunie.

© photonews

C'est également mieux que ce qu'ont marqué 10 des 16 équipes du championnat jusqu'à maintenant. Avec 37 buts marqués et seulement 17 encaissés, la différence de buts de l'Union est la meilleure de la Pro League.

Et chacun y trouve son compte. L'Union ne dépend plus d'individualités comme Vanzeir, Undav ou Boniface. Bien sûr, Amoura est devenu une sensation en Belgique. Mais l'Union compte de nombreuses et différentes armes. Si le jeu vient à manquer en vitesse, il suffit de jouer plus haut sur le terrain, jouer dans la verticalité ou tenter de délivrer des centres à Nilsson, Ayensa ou Rodriguez - qui progresse dans son adaptation. Des joueurs comme Puertas - métamorphosé cette saison -, Lapoussin ou Lazare sont très souvent là pour apporter le surnombre en attaque.

Petit budget, énorme rendement

Avec un budget de fonctionnement qui ne figure même pas dans le top 8 et un noyau qui n'est que le septième en termes de valeur marchande, l'Union n'a pourtant pas de quoi s'inquiéter.

A l'heure actuelle, la quasi-totalité des équipes en Belgique envie la ligne arrière Burgess - Machida - McAllister à l'Union. Castro-Montes et Vanhoutte sont de véritables satisfactions, tandis que Rasmussen a montré ces dernières semaines qu'il était plus qu'un simple second couteau. Dans les buts, Anthony Moris confirme chaque week-end son statut, parmi les tous meilleurs gardiens du championnat.

L'Union est donc leader autoritaire de Pro League, et cela ne doit rien au hasard. Sa participation aux Play-offs 1 semble déjà devenir, à moins d'un effondrement total, une évidence....avant d'aller chercher le titre, celui de la maturité ? Un indice qui trompe rarement : la saison dernière, après 16 rencontres, l'Union comptait 33 points, en ayant perdu 3 fois et partagé à autant de reprises. La progresion est là, indéniable.