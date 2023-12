Les difficultés du Racing se poursuivent avec une élimination en coupe qui a fait grand bruit.

Le KV Ostende a sorti Genk de la Coupe de Belgique, un exploit des Côtiers pourtant relégués à l'échelon inférieur, face à des Limbourgeois qui étaient en course pour le titre la saison dernière.

Cet exploit du KVO a été un vrai coup de massue pour le Racing, qui avait, avant cela, déjà chuté au classement de JPL, pointant désormais à la septième place.

"Je suis très déçu. C'est indigne de Genk !", déplorait un Wouter Vrancken amer en conférence de presse après la partie.

"Nous devons faire bien mieux, et terminer nos actions. Sur le premier but, on a des problèmes de marquage. Sur le deuxième, nous avons l'occasion de partir en contre à deux reprises mais nous ne le faisons pas. Et sur le troisième, on doit faire circuler le ballon plus vite mais au lieu de cela, on le perd trop facilement. Dans un match de coupe, il faut arriver à mieux gérer tous les aspects de la rencontre. Perdre le contrôle du match même pour quelques instants, peut mener à l'élimination", ponctue le coach des Limbourgeois.

Genk se déplacera à Eupen lors de la 17e journée de JPL.