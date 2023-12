Faut-il interdire les supporters visiteurs lors des grosses affiches ?

En Belgique, les débordements entre supporters sont fréquents. Trop fréquents. L'heure des mesures plus drastiques pourrait prochainement sonner.

Une fin de Clasico comme on voudrait ne jamais en voir, ce jeudi soir. La rencontre a été interrompue pendant une dizaine de minutes après que des supporters du Standard aient lancé des sièges en direction du bloc Anderlechtois, après que celui-ci n'ait lancé un fumigène en direction du bloc visiteurs.

Ces dernières années, le nombre de rencontres entre Anderlecht et le Standard ayant été interrompues, voire définitivement arrêtées avant le coup de sifflet final, sont nombreuses. Bien trop nombreuses. Ce fut aussi le cas lors de chocs wallons entre les Rouches et Charleroi, mais aussi lors de bien d'autres rencontres de notre championnat.

© photonews

Faut-il interdire les supporters visiteurs ?

Une solution que l'on ne souhaite évidemment pas, et qui doit-être la dernière sur la liste des autorités responsables. Une solution dont ne voulait pas entendre parler Jan Vertonghen après la rencontre.

"J'espère qu'on ne va pas en venir à interdire les supporters visiteurs, comme aux Pays-Bas. Même pour l'équipe qui joue à domicile, c'est plus chouette de jouer avec des fans visiteurs. La dynamique entre les deux clans crée une belle ambiance."

Une solution extrême déjà utilisée aux Pays-Bas et étudiée depuis plusieurs années en France, où les cas de débordements sont, peut-être, encore plus fréquents qu'en Belgique. Mais quelles sont les autres possibilités ? Lancer une volée d'interdictions de stade ? C'est déjà le cas, mais les supporters concernés trouvent tout de même la solution pour pénétrer dans l'enceinte. Alors, on fait quoi ?