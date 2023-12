Charleroi prend un nouveau départ : "Je suis soulagé..."

Le Sporting de Charleroi est passé entre de nouvelles mains avec l'arrivée de David Helmer. Mehdi Bayat se dit soulagé après l'officialisation.

Charleroi est passé entre les mains d'un investisseur privé en la personne de David Helmer. Un nouveau chapitre dans l'histoire du club et surtout une page qui se tourne pour Mehdi Bayat.

"Je suis soulagé de ne plus avoir tout ce poids et toute cette pression sur mes uniques épaules. A certains moments, j'ai dépassé le seuil de la douleur et je m'y suis peut-être habitué", a-t-il confié à la Dernière Heure.

Avec l'arrivée d'Helmer en tant qu'actionnaire du club (et avec une augmentation du capital qui se situerait autour des six millions d'euros), Bayat se dit également "plus serein de pouvoir partager les risques et responsabilités".