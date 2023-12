La Gantoise bientôt privée d'un joueur très important

La Gantoise est actuellement 3e du classement de Pro League et ne veut pas perdre le fil dans la cadence infernale imposée par l'Union et Anderlecht.

Malheureusement pour La Gantoise et Hein Vanhaezebrouck, l'un de ses joueurs les plus importants devra partir pour rejoindre sa sélection nationale. Il s'agit de Hong Hyun-seok, international avec la Corée du Sud, s'envolera avec sa sélection en janvier prochain.

Hong sera ainsi supplée par Gerkens et Gandelman. "Je connais ces gars-là et je connais leurs qualités. Il faut leur donner du temps de jeu. Gandelman a joué 90 minutes, trois matches d'affilée. Quand on voit le travail qu'il fait, c'est impressionnant. Ce n'est pas Julien De Sart, mais il crée plus de danger et entre plus dans les seize mètres. Avec sa puissance, sa capacité à courir et son dynamisme, nous avons ajouté un élément fantastique à notre équipe."

Bonne nouvelle néanmoins pour Vanhaezebrouck : le défenseur central Tsuyoshi Watanabe a bien moins de chances de rejoindre la sélection du Japon. "Je n'ai eu aucun contact avec le sélectionneur du Japon. Je n'ai aucune idée de ses intentions", a assuré Vanhaezebrouck.