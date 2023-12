"Le banc ? J'ai connu bien pire que ça"

Cette saison est celle de la confirmation pour Theo Leoni. A 23 ans, il semble enfin avoir tout en main pour devenir un taulier à Anderlecht. Mais la concurrence au milieu de terrain reste très rude.

Theo Leoni doit se dire que rien ne lui sera donné à Anderlecht sans qu'il se batte pour. Même pas une place de titulaire indiscutable, alors qu'il est l'un des meilleurs Mauve et Blanc depuis le début de la saison.

La "faute" au retour en forme de Yari Verschaeren, qui lui a été préféré contre Westerlo et le Standard. Mais Leoni reste fair-play : il sait que cette concurrence est saine.

"Le retour de Yari est une bonne chose pour le club. Je suis heureux car il va aider l'équipe. De plus, il est un peu plus offensif et, comme Mario Stroeykens, il a un profil différent du mien", a déclaré Leoni dans une interview accordée au Nieuwsblad.

"Lors du match contre le Standard, je me suis senti pour la première fois en pleine forme", a continué Leoni, qui s'est remis d'une petite blessure à la cheville. "La saison est longue et nous aurons besoin de tout le monde. Regardez Thorgan Hazard qui est écarté depuis plusieurs semaines. Ou Augustinsson pour le match contre le Standard. Normalement, il devait être titulaire, mais il est tombé malade la veille du match."

Theo Leoni s'exprime sur le retour de Yari Verschaeren et la concurrence à Anderlecht

"Et puis il y a N'Diaye qui est prêt et qui a lui aussi joué un match très important. Cela montre bien que les grandes équipes comptent sur plus de 11 joueurs. Même les grands entraîneurs comme Guardiola jouent rarement avec la même équipe."

Leoni n'oublie pas qu'il a galéré avant de pouvoir se frayer une place de choix au sein de l'équipe première. "A-t-il été difficile de se retrouver sur le banc après un début de saison aussi fort ? Non, pas du tout. Vous savez pourquoi ? J'ai connu bien pire que cela. J'ai déjà dû attendre si longtemps. J'ai été sous-estimé pendant si longtemps. Avant, on ne me regardait même pas. Mentalement, cela m'a endurci. Et puis, c'est l'entraîneur qui décide."

"D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Maintenant que je suis de nouveau en pleine forme, je suis prêt à me battre pour ma place dans l'équipe", assure Leoni.