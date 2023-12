Le propriétaire du RWDM, John Textor, devant les tribunaux

John Textor fait une nouvelle fois parler de lui et encore au Brésil. Propriétaire du club de Botafogo, l'Américain n'est visiblement pas content du sacre de Palmeiras du 7 décembre dernier en championnat.

Selon The Athletic, celui qui est également propriétaire du RWDM parle de matchs truqués et vient de voir sa demande d'annuler les résultats de six matchs de championnat rejetée par le Tribunal supérieur de justice sportive du Brésil.

Et si ce dernier a estimé que les raisons de Botafogo étaient "incohérentes" (le club évoque de "nombreuses erreurs d'arbitrage"), Textor ne veut pas en rester là et évoque une "montagne de preuves" concernant "la fraude des résultats de cette saison".

Il souhaiterait intenter une action civile contre la Confédération brésilienne de football.

