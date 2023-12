Nouvelle inquiétude à Anderlecht avant le Clasico face au Standard ?

Anderlecht s'apprête à accueillir à nouveau le Standard de Liège ce dimanche soir. Les Mauve et Blanc sont inquiets quant...à l'état de la pelouse du Lotto Park.

De nombreux observateurs ont pu s'en rendre compte ce jeudi lors du "premier" Clasico face au Standard : la pelouse du Lotto Park n'est pas en très bon état.

"La pelouse n’était pas bonne et n’a pas aidé notre jeu. On aime jouer au football au sol et ce n’était pas simple sur un terrain comme celui-ci. Si on a mieux joué contre Westerlo le week-end passé, c'est parce qu'on était sur un billard", avait réagi Brian Riemer après le match de jeudi.

Un terrain du Lotto Park en mauvais état ?

Ce n'est pas la première fois que l'état du terrain de l'antre du RSCA est critiqué cette saison. La faute à une maladie qui avait endommagé la surface. Un consultant extérieur était venu évaluer l'état du terrain et avait estimé que le problème allait se règler de lui-même.

Comme l'explique la Dernière Heure, les conditions météorologiques des dernières semaines ont fait ressurgir le souci. Anderlecht n'a plus que 3 matchs à jouer au Lotto Park d'ici la fin de l'année 2023 et espère que le terrain retrouvera un meilleur état lors de la trêve hivernale.