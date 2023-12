🎥 Le RFC Liège enfonce encore un peu plus les Francs Borains et fait la bonne opération

Le RFC Liège s'est imposé 1-0 contre les Francs Borains. Les deux équipes continuent de vivre une saison très différente.

La saison passée, le RFC Liège et les Francs Borains s'affrontaient en haut de tableau de Nationale 1. Aujourd'hui, les deux équipes se sont retrouvées en D1B. Et comme le veut la logique du classement, ce sont les Sang et Marine qui l'ont emporté (1-0).

Même si Adriano Bertaccini n'a pas marqué, les Liégeois ont assuré l'essentiel grâce à un mouvement limpide construit sur la droite et conclu par Benoît Nyssen pour ce qui est le seul but de la partie.

FT | Le RFC Liège s'offre une deuxième victoire de rang à domicile. ✌️🏟 #RFCLRFB ️ pic.twitter.com/VgVImelvQY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 10, 2023

Une nouvelle défaite pour les Francs Borains, qui sont pourtant loin d'avoir démérité. Toujours est-il que le club reste englué à la dernière place de D1B. Tout le contraire du RFC Liège qui remonte à la sixième place, à deux petits points du podium.