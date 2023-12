Transferts : nouvelle surprenante en provenance de Genk

Le Racing traverse une période difficile, mais compte tout faire pour se remettre sur les bons rails.

Eliminé en coupe de Belgique et distancé en JPL, pas sûr que le Racing puisse, à l'heure actuelle, s'inviter dans la course au titre. Mais en football, tout peut basculer rapidement comme on le sait.

Le club devra logiquement se renforcer cet hiver car depuis le départ de Paul Onuachu, Genk a des difficultés en attaque où Tolu Arokodare et Andi Zeqiri n'ont pas encore donné pleine satisfaction. Selon Het Belang van Limburg, un nouvel attaquant ne serait donc pas de trop.

Toutefois, le club ne semble pas enclin à beaucoup dépenser cet hiver, Wouter Vrancken aurait même balayé la possibilité d'un gros renfort hivernal sans vendre au préalable : "Pour l'instant, personne n'arrive si personne ne part", a évoqué ce dernier.

Un cadre devrait donc quitter le Limbourg afin de renflouer les caisses, mais pas sûr d'en voir un quitter le navire en milieu de saison. Cela exclurait donc toute arrivée notable, sauf si le club flaire un bon coup, à moindre coût.

Genk n'est que septième au classement et tentera de se relancer face à Eupen.