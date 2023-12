Un ancien dauphin du Soulier d'or de retour en Belgique dans une fonction inattendue ? Il répond avec humour

Victor Vazquez vit les derniers matchs de sa carrière. Et il garde visiblement de bons souvenirs de sa période à Bruges.

A 36 ans, Victor Vazquez évolue du côté de Toronto et arrive en fin de contrat en janvier en MLS. Lorsque le Belang van Limburg le confronte au départ de Vincent Mannaert du Club de Bruges, il répond avec humour : "J'ai vu cela. Je vais revenir à Bruges pour le remplacer".

Avant de rectifier : "Non, je verrais bien quelqu'un de droit comme Davy De Fauw. Mais CEO, ce n'est pas pour moi. C'est un métier trop dur. On n'a plus de vie. Le dauphin de Dennis Praet lors du Soulier d'Or 2014 garde toutefois de magnifiques contacts de sa période brugeoise : "Je parle encore souvent à Vladan Kujovic, Lior Rafaelov, Nabil Dirar ou Ruud Vormer. Maty Ryan est venu me voir récemment".

Mais il préfère tout de même la gestion à l'américaine : "Là-bas, les entraîneurs sont plus respectés. On leur donne du temps. Regardez le Club de Bruges ces deux dernières saisons. Combien d'entraîneurs sont passés là-bas ?". Victor Vazquez a évolué 4 ans au Club de Bruges, pour 25 buts et 50 assists.