Kevin De Bruyne et un autre Diable Rouge nommés pour un prestigieux trophée

Le 19 janvier prochain seront remis les annuels Globe Soccer Awards à Dubaï. Comme toutes les récompenses de ce sport, plusieurs catégories existent et cette année, on retrouve deux Diables Rouges parmi les finalistes.

Ainsi, Kevin De Bruyne fait partie des nommés pour deux catégories : meilleur joueur masculin et meilleur milieu de terrain aux côtés d'énormes calibres comme Jude Bellingham, Karim Benzema, Erling Haaland, Luka Modric ou encore Cristiano Ronaldo.

De son côté, Thibaut Courtois, deuxième Diable nommé, fait partie des finalistes pour le trophée de meilleur gardien face à Yassine Bounou, Ederson, Mike Maignan, André Onana et Marc-André Ter Stegen.

