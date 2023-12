Le grand retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

Thorgan Hazard a vécu ses premières heures de gloire avec Zulte Waregem. De retour en Belgique, il n'oublie pas le Essevee, aujourd'hui en D1B.

C'était il y a plus de 11 ans : après avoir acquis Thorgan Hazard dans la foulée d'Eden, Chelsea le prêtait à Zulte Waregem pour s'aguerrir. Un Soulier d'or et un titre de vice-champion plus tard, il s'envolait pour la Borussia Monchengladbach.

Zulte a donc servi à véritablement lancer sa carrière après ses débuts professionnels en Ligue 2, du côté de Lens. Si le stade a depuis changé, le Diable Rouge s'apprête à revenir au Gaverbeek, désormais rebaptisé Elindus Arena.

Le club a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux que Thorgan serait présent pour la rencontre de D1B de vendredi face à Seraing. Il signera et distribuera également des exemplaires dédicacés du troisième maillot de l'équipe.