Les révélations sur Eden Hazard : "C'était évident qu'il allait arrêter"

Eden Hazard a pris sa retraite sportive il y a deux mois. Une annonce qui n'avait pas surpris grand-monde...

Eden Hazard était en effet sans club depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, au mois de juin dernier. Malgré plusieurs approches de clubs européens, américains et saoudiens, l'ancien capitaine des Diables Rouges a décidé de mettre un terme à son aventure sur les terrains de football.

Invité sur le plateau de La Tribune, Thorgan Hazard s'est exprimé sur la décision de son frère, expliquait que sa maman avait "beaucoup souffert" lors de la période d'Eden au Real. "Il était beaucoup attaqué, il n’avait plus de sourire sur son visage. On a essayé de le rapatrier en Belgique, mais on savait la réponse", a expliqué Thorgan.

"C'était évident depuis un moment qu’il allait arrêter. Il l'avait déjà dit. Il attendait simplement de trouver un accord. Je le comprends. Le foot ne lui manque pas, je ne pense pas."