"Charleroi est un bon club, mais la vraie rivalité est avec Anderlecht"

En conférence de presse ce jeudi, Steven Alzate a préfacé la réception du Sporting Charleroi. Le milieu de terrain colombien est également revenu sur les deux Clasico contre le Sporting d'Anderlecht.

Après son bon point pris dimanche dernier dans le Clasico, le Standard reçoit le Sporting Charleroi samedi à Sclessin. En conférence de presse ce jeudi, Steven Alzate a préfacé cette rencontre et son importance capitale au classement.

"Charleroi est un gros match, encore un gros derby. L’état d’esprit est bon, l’énergie est bonne et on méritait plus d’un point à Anderlecht. À la maison, nous avons nos supporters. Si on regarde au top 6, on doit gagner samedi. En regardant le classement, l’écart s’agrandit avec le 6e et on doit revenir" a commenté Steven Alzate en conférence de presse.

Le milieu de terrain est revenu sur les heurts entre supporters d'Anderlecht et du Standard jeudi dernier en Coupe de Belgique. En Angleterre, le Colombien n'avait jamais connu de tels débordements.

"Quand je suis venu, j’étais un petit peu surpris. Mais on sait à quel point nos supporters sont fanatiques, ce que cela représente pour eux. Chaque match, on le joue pour nous, mais aussi pour les supporters. On comprend pourquoi ils étaient frustrés."

"Anderlecht-Standard est une grande rivalité, chacun veut se "battre" pour défendre son terrain. Évidemment, c’était un petit peu de trop. Mais un gros match, en déplacement et on le perd. C’était une humiliation pour les supporters et c’est pourquoi ils étaient en colère."

Cette fois, c'est un autre match primordial pour les supporters qui se présente au Standard. Steven Alzate, qui connaît le Standard depuis 18 mois, compare les deux affrontements.

"Depuis que je suis là, la plus grosse rivalité des deux est Anderlecht. Charleroi est un bon club, mais Anderlecht est un plus grand club. Je ressens plus d’attentes et de pression sur ce match"

"Le top 6 reste l’objectif. Tous les clubs vont le dire, mais le Standard est un grand club donc c’est obligatoirement le but. Ce n’est pas facile avec le niveau en Belgique, mais un match contre Charleroi samedi est un match à gagner" a conclu Steven Alzate.