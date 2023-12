Un Brugeois n'est pas totalement satisfait de ses premiers mois au club

Hugo Vetlesen a été un gros poisson pour le Club Bruges lors du dernier été. Avec un montant de transfert de sept millions d'euros, il figurait parmi les recrues les plus coûteuses.

"Je ne serai jamais pleinement satisfait, je veux constamment m'améliorer", déclare Vetlesen au Krant Van West-Vlaanderen. "Dans le football, les attentes sont toujours élevées. Dans ce contexte, je ne peux dire qu'une chose : mes attentes sont encore plus élevées que celles de quiconque. Je me concentre uniquement sur les performances sur le terrain. Tout ce qui se passe autour, ce que disent ou écrivent les autres, cela ne compte pas pour moi. Seules les attentes du coach et de mon équipe sont importantes."

Vetlesen vise une percée totale après la trêve hivernale. "Il est vrai qu'un jeune joueur évolue avec des hauts et des bas. Je parle souvent avec le coach, notamment de la concurrence au milieu de terrain. Bien sûr, je n'étais pas heureux quand je ne commençais pas les matches, mais j'ai toujours reçu des explications claires à ce sujet."

Cette saison, Hugo Vetlesen a disputé 28 rencontres, pour 3 buts et 3 passes décisives.