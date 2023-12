Hein Vanhaezebrouck se dédouane du crash gantois

La Gantoise a subi une défaite sans gloire contre le Maccabi Tel Aviv en Conference League. Après le match, l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws au sujet de la performance de son équipe.

Vanhaezebrouck a constaté que La Gantoise n'avait eu que peu voire aucune chance. "Où cela a-t-il mal tourné ? Partout. Nous avons été surpassés sur tous les plans : la détermination, la mentalité, la force dans les duels, la volonté de réaliser ce résultat. Après le match, c'était une grande fête dans leur vestiaire. Pour eux, battre notre équipe semblait impossible. C'est quelque chose que nous n'avons pas démontré."

L'entraîneur ne cherche cependant pas à accuser qui que ce soit. "Je n'ai pas vu une aussi mauvaise performance de notre part cette saison. Mais je ne pointe personne du doigt. C'est une défaite pour nous tous. Bien sûr, je l'aurais préféré autrement, mais c'est humain et cela peut arriver. Le point positif est que nous ne sommes pas éliminés. Nous devons jouer un tour supplémentaire, mais cela ne devrait pas non plus être dramatique."

Vanhaezebrouck a beaucoup fait tourner son effectif, mais pense que cela n'aurait rien changé. "Nous étions juste insuffisants partout. Un match à oublier rapidement. Est-ce que j'ai trop fait tourner ? Non, je pense que même avec plus de titulaires habituels, le résultat aurait été le même."