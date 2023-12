Simon Mignolet et Hans Vanaken ne peuvent s'empêcher de montrer du doigt le point noir de la soirée

Ce jeudi, le Club de Bruges a terminé les poules de la Conference League sur une victoire. Cependant, le but encaissé n'est pas du goût de tout le monde.

Simon Mignolet voyait du positif, mais il ne pouvait s'empêcher de pointer du doigt le point noir de la soirée : "C'était une soirée presque parfaite pour nous. Enfin, presque. Garder un clean sheet aurait été encore plus agréable, bien sûr. Mais nous avons atteint notre objectif - la première place du groupe - et notre performance ce soir était bonne. Surtout en première mi-temps, même si nous avons subi un peu plus de pression en seconde période."

"Nous encaissons encore un but après une phase litigieuse, mais dans l'ensemble, ce fut une soirée facile pour nous. Nous avons bien performé en Europe et devons maintenant maintenir ce niveau en championnat, où nous attendent trois matchs difficiles."

Hans Vanaken a déclaré : "Nous faisons du bon travail en Europe et avons abordé ce match de manière excellente. L'organisation était bonne, nous avons bien exploité l'espace - c'est ainsi que nous avons marqué le premier but - et avons bien réagi immédiatement après l'égalisation. Ensuite, nous aurions dû mieux gérer la fin du match, mais dans l'ensemble, ce fut une bonne performance de notre part. Avec la première place du groupe en prime."

"Maintenant, nous devons attendre beaucoup de paramètres, mais nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. De plus, ce week-end, nous avons un match important contre La Gantoise. Si nous voulons revenir dans la course au sommet, nous devons remporter les matchs contre nos rivaux directs."