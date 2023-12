Brian Riemer ouvre la porte à une tournante intéressante à Anderlecht

Brian Riemer a à sa disposition de nombreuses options dans l'entrejeu. Se peut-il qu'il ait opté pour la mauvaise combinaison ces dernières semaines ?

C'est en tout cas notre avis. Depuis le retour de blessure de Thomas Delaney et la montée en puissance de Mario Stroeykens, Brian Riemer a décidé de se passer des services de Théo Leoni au coup d'envoi. Résultat : un RSC Anderlecht plus prévisible, qui manque de créativité et de spontanéité dans l'entrejeu.

Nous écrivions récemment que le coach d'Anderlecht pourrait probablement tenter de remettre Leoni dans le onze, et expliquions cette analyse par ici. Riemer lui-même paraît conscient qu'il faut changer quelque chose. "Ce n'est pas si simple, car rien ne dit que notre jeu sera plus intense si nous changeons un homme au milieu. Mais je comprends la question, et nous étudions cela", reconnaît-il en conférence de presse.

Du changement à Anderlecht ?

"Nous recherchons le bon équilibre au milieu de terrain, et il n'est pas gravé dans le marbre que Delaney et Rits joueront tous les matchs. Mario Stroeykens a montré de belles choses, Yari Verschaeren est de retour. Nous aurons peut-être besoin d'un petit quelque chose en plus", analyse Brian Riemer. Et ce, dès le déplacement de ce dimanche à l'Antwerp ?

Anderlecht a en effet un peu de mal cette saison à créer le danger face au top belge, avec seulement 7 points pris sur 21. "Nous avons souvent joué à l'extérieur face à ces équipes", pointe Riemer. "Et nous avons été parfois malchanceux. Mais le fait est que nous devons aussi montrer nos qualités".