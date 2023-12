Voilà pourquoi Brian Riemer doit retitulariser Théo Leoni, surtout dans les grands matchs

Anderlecht est de retour en forme mais peine encore contre les locomotives de notre championnat. Les prochaines semaines peuvent permettre à Brian Riemer de corriger cela.

Le constat était déjà présent la saison dernière : dans les matchs contre les meilleures équipes du championnat, Anderlecht a encore du mal. Face à des coachs demandant à leur groupe de venir presser haut, les Mauves éprouvent des difficultés à poser leur jeu. Ces dernières semaines, cela s'est particulièrement remarqué lors des partages contre La Gantoise et le Standard. Deux matchs lors desquels Théo Leoni était sur le banc.

© photonews

Attention, nous ne présentons pas le retour de Leoni dans le onze comme la formule magique pour se remettre à gagner. Le produit de Neerpede était d'ailleurs présent dans l'équipe plus tôt dans la saison lors des partages contre Genk ou Bruges. Jusqu'ici, les hommes de Brian Riemer n'ont d'ailleurs gagné qu'à une seule reprise en sept matchs de championnat contre les grosses cylindrées de notre compétition (1-0 face à l'Antwerp).

Un Anderlecht...trop équilibré ?

Mais le retour du meilleur donneur d'assists de l'équipes (6 passes décisives) pourrait solutionner l'un des problèmes rencontrés : le manque d'un milieu de terrain véritablement à l'aise pour demander le ballon devant la défense et construire le jeu, même en étant mis sous pression. Un tempérament qui colle à la peau de Leoni.

Et c’est ce dont Anderlecht a besoin, surtout dans les grands matchs. Il n'y a qu'à regarder ce qui se fait à l'Union Saint-Gilloise, où Lazare Amani et Cameron Puertas viennent tour à tour soulager leur équipe de la pression adverse. Même chose à Gand, où Julien De Sart et Sven Kums assurent avec brio la construction. Ou bien encore à l'Antwerp avec Mandela Keita et Arthur Vermeeren qui assurent ce rôle dans des registres différents.

© photonews

Les exemples cités montrent qu'il ne faut pas nécessairement un joueur capable de jouer numéro dix pour en faire un meneur de jeu reculé devant la défense. D'autant que Thomas Delaney et Mats Rits sont tous deux des joueurs qui arrivent à se rendre très utiles auprès de Brian Riemer grâce à leur intelligence de jeu.

Un avant-goût des Playoffs ?

Mais une impression de double emploi revient de plus en plus souvent dans les travées du Lotto Park. Jusqu'à présent, Brian Riemer n'a pas été poussé à devoir choisir entre les deux. Avec un bilan de 28 sur 30 contre les équipes plus "modestes" de la compétition, les limites du duo ne sont pas forcément mises en lumière. Riemer a ainsi évacué la pression du début de saison et gagné le droit de voir ses choix respectés, à défaut d'être totalement acceptés.

© photonews

Ce problème de construction pourrait malgré tout ressurgir lors des Playoffs. Le tout est donc de savoir si l'entraîneur danois osera bouleverser l'équilibre de son équipe. Avec des matchs contre l'Antwerp, Genk et le Cercle de Bruges avant la trêve hivernale, l'occasion est belle pour faire un état des lieux du noyau suite au retour de Yari Verschaeren et à l'éclosion de Mario Stroeykens, deux enfants de la maison qui sont également devenus des concurrents pour Leoni, dans un rôle plus avancé.