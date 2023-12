Comment un repas de Noël a précipité le transfert d'Adrien Trébel du Standard à Anderlecht

Le passage d'Adrien Trebel du Standard à Anderlecht a fait beaucoup parler en janvier 2017. Le Français est revenu sur cet épisode qui a marqué sa carrière.

Deux ans et demi après tout le bruit relatif à l'arrivée de Steven Defour à Anderlecht, Adrien Trebel savait que son passage chez l'ennemi ne plairait pas. Mais il voulait partir du Standard après un désaccord avec Olivier Renard : "On a le repas de Nöel avec l'équipe. Je vais le voir en demandant de pouvoir partir 30/40 minutes plus tôt. Il me demande pourquoi. Je lui réponds que c'est pour aller chercher ma femme à l'aéroport. Il me dit "Elle se débrouille".

Un épisode qui a de lourdes conséquences : "Je l'avais prévenu dans la semaine, je le prends mal. Je ne vais donc pas au repas. En sachant à 4000% qu'il y aura des conséquences qui ne joueront pas en ma faveur" poursuit-il pour Eleven.

#Insiders | Adrien Trebel raconte comment un repas de Noël a provoqué son transfert au RSC Anderlecht. 👀🎄 pic.twitter.com/DSEGpwZYvb — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 15, 2023

Trebel nie avoir choisi Anderlecht pour l'aspect financier : "Gand me proposait un meilleur contrat. J'y allais pour les titres. Je sais comment les supporters du Standard vont réagir. Ca fait partie de la vie d'un joueur de foot. Il faut juste être prêt à l'assumer et à l'accepter. Et ces insultes m'ont toujours rendu plus fort, m'ont aidé à faire les saisons que j'ai faites à Anderlecht". Ce soir, il retrouve justement Sclessin avec Charleroi malgré son absence de la sélection.