Le Sporting Charleroi, relégué ? "Impossible !"

Charleroi est actuellement dans la zone rouge. Mais Mehdi Bayat ne voit pas ses Zèbres être relégués de sitôt.

Pour Mehdi Bayat, parler de descente du Sporting Charleroi est prématuré et même inutile. "C'est le format actuel avec Playdowns qui crée ce stress extrême chez tous les clubs autour de la 12e place", estime Bayat dans un entretien accordé à la RTBF.

"Si nous étions dans un format à 18 clubs, on ne parlerait même pas de crise. Et si nous avions 3 points de plus, nous serions aux alentours de la 7e ou 8e place", ajoute-t-il. "Je suis convaincu que nous finirons par nous sauver. Vu la qualité de notre noyau, de notre coach et vu le travail fourni depuis 10 ans, nous ne sommes pas à notre place".

Pas de descente, donc : Mehdi Bayat préparera sereinement la saison 2023-2024 en D1A. "On arrive en fin de cycle et il faut anticiper. Nous devons préparer la saison prochaine, et elle sera en D1A, car c'est techniquement impossible que Charleroi descende. On fera ce qu'il faut pour ne pas descendre", affirme-t-il.