Après Anderlecht et Genk, le calvaire continue pour John van den Brom

John van den Brom n'est plus l'entraîneur du Lech Poznan. Il paye les mauvais résultats de l'équipe.

L'équipe du Radomiak Radom vous dit-il quelque chose ? Il s'agit de celle qui a eu la peau de John van den Brom après le partage 2-2 du Lech Poznan, désormais distant de 8 points du leader du championnat polonais.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht et de Genk dirigeait le Lech depuis un an et demi et n'était déjà pas parvenu à remporter le moindre prix l'an passé, malgré un quart de finale de Conférence League disputé.

Son noyau renseigne quelques noms bien connus du championnat belge comme Ali Gholizadeh (qui se remet tout juste d'une blessure), Antonio Milic et Dino Hotic.