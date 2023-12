"Bruges a gagné du temps dès la 46e minute, c'est un signe"

Après l'exclusion de Kandouss en première période, Julien De Sart a dépanné en défense centrale contre le Club de Bruges. Avec un certain succès, même si les Buffalos ont été logiquement défaits.

Ce dimanche, La Gantoise a logiquement perdu la bataille des Flandres sur la pelouse du Club de Bruges. Après la rencontre, Julien De Sart avait des regrets, notamment concernant la première période.

"On a bien commencé le match, avec de la maitrise. En première période, si on enlève les deux penaltys, Bruges n'a pas eu de grosse occasion. Il y a une phase litigieuse qui peut changer le match, mais ça arrive. En seconde période, en infériorité numérique et en étant menés, notre niveau de jeu était plutôt bon. Le fait que Bruges ait gagné du temps dès la 46e est un signe. C'est dommage, il y avait mieux à faire."

Après l'exclusion de Kandouss en première période, le milieu de terrain a dépanné en défense centrale, avec succès. Si Hein Vanhaezebrouck peine à constituer son axe défensif, ce qui pourrait être le cas pour les deux dernières rencontres de l'année civile en raison de nombreuses absences, l'entraîneur des Buffalos sait sur qui il peut compter.

"On verra. Je le ferai s'il faut, comme aujourd'hui. Il faut s'adapter, ça a plutôt bien fonctionné. L'objectif était de prendre de l'avance, ou de ne pas en perdre. C'est dommage, car il y avait la place pour faire mieux. Surtout en première période" a conclu Julien De Sart au micro d'Eleven Sports.