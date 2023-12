Blessin et l'Union dans l'incertitude concernant Amoura : "Si je veux qu'il parte ? Bien sûr que non !"

Mohamed Amoura est indéniablement la sensation de cette saison de Pro League. Face à Malines, l'Algérien a marqué son 15e but sous le maillot de l'Union.

En conférence de presse, dans la foulée de la victoire de l'Union face à Malines, Alexander Blessin a une nouvelle fois été inondé de questions sur Mohamed Amoura. Quoi de plus logique, après une nouvelle très bonne prestation de son joueur.

Pourtant, Amoura n'était pas titulaire lors de son arrivée à l'Union Saint-Gilloise. "Il y a une raison pour laquelle il n'était pas dans l'équipe dès le début : l'aspect tactique. Il a dû apprendre à défendre. En possession du ballon, il n'a pas besoin d'aide, mais il était nécessaire de franchir ce pas."

Blessin ne veut pas non plus voir sa pépite se blesser. "En outre, il y a l'intensité de tous ces matches qui se succèdent. Cela a un impact et donc on peut avoir des blessures rapidement. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer cela, mais sinon il risque une blessure où il risque d'être absent cinq-six semaines."

L'Union devra de toute manière sans doute faire sans Amoura lors du mois de janvier. Il devrait en effet être présent avec l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations. "On ne sait pas s'il sera là et il veut faire ses preuves. Il donne tout pour cela, mais il doit nous faire confiance. Est-ce que je veux qu'il aille à la Coupe d'Afrique ? C'est une question stupide, non !", a répondu Blessin avec le sourire. "Mais d'autres équipes sont confrontées au même problème."