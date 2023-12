Benito Raman fait froncer les sourcils au RSC Anderlecht

Benito Raman devrait partir cet hiver, afin de faire de la place dans le noyau du Sporting d'Anderlecht pour des joueurs d'avenir. Mais l'attaquant tient à rester.

La situation de Benito Raman au RSC Anderlecht est plutôt compliquée. L'été dernier, l'attaquant était tout proche d'un départ à Saint-Trond, mais l'accord était finalement tombé à l'eau dans la dernière ligne droite du mercato. Raman avait été très frustré de cette situation (tout comme STVV).

Et désormais, Anderlecht souhaiterait absolument se séparer de Benito Raman cet hiver, afin d'éviter un départ gratuit en fin de saison. Sauf qu'aujourd'hui, ce serait... Raman lui-même qui serait contre cette idée. Selon nos confrères de La Dernière Heure, alors que Jesper Fredberg chercherait activement des solutions, Benito Raman et son entourage auraient fait savoir que l'attaquant souhaiterait rester jusqu'en fin de saison.

Raman a en effet obtenu un peu plus de temps de jeu ces dernières semaines, disputant les 5 derniers matchs, et se voit bien jouer un rôle dans ce qui semble être une saison lors de laquelle Anderlecht jouera les premiers rôles. Mais Fredberg veut dégraisser, faire rentrer un peu d'argent et privilégier l'émergence de jeunes joueurs en attaque. Conflit en vue ?