Fellaini de retour en Belgique : une bonne idée ?

Sans club et âgé de 36 ans, Marouane Fellaini ne serait cependant pas décidé à encore raccrocher les crampons. L'ancien joueur du Standard semble intéresser là où tout a commencé pour lui, en Belgique.

Il y a plus d'un mois, des rumeurs concernant Marouane Fellaini avaient défrayé la chronique. Selon plusieurs médias, le milieu de terrain, dont la fin de contrat s'approchait avec son club chinois du Shandong Taishan, voulait prendre sa retraite.

Non, Fellaini n'en a pas encore fini avec le football

Des rumeurs battues en brêche par l'agent du joueur, puis par Fellaini lui-même. "C'était un malentendu. Je n'ai pas encore pris de décision, je vais partir en vacances puis examiner les offres. J'en ai déjà plusieurs dont une en provenance d'Europe", expliquait-il dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

Après 4 ans passés en Chine, où il aura tout remporté au niveau national (sauf une Supercoupe), Fellaini peut donc envisager un nouveau challenge. S'il y a de grandes chances que cela s'agisse du dernier, il y a aussi des chances que cela se déroule en Belgique.

Le Club de Bruges sur la piste Fellaini

Visiblement, lorsque Fellaini évoquait un club européen parmi ceux intéressés par lui, il parlait du Club de Bruges. Les Blauw en Zwart seraient désireux de recruter la tignasse la plus célèbre du football belge.

Pour Bruges, ce serait une opération à moindre risque. Le joueur est en effet libre. De plus, à 36 ans, après des années passées à Manchester United, à Everton et chez les Diables Rouges, il possède une expérience énorme.

© photonews

Le retour de Fellaini, une bonne idée ?

Se pose par contre la question du niveau de Fellaini. D'un côté, il a disputé 141 rencontres en 4 ans pour le compte du Shandong Taishan. Il ne devrait pas mettre énormément de temps à retrouver le rythme en cas de signature à Bruges. D'un autre, Big Mo a déjà 36 ans. Ses plus belles années sont derrière lui. S'il a décidé de signer en Chine, c'est aussi parce qu'il sentait que sa fin de carrière s'approchait déjà.

Ensuite, on ne peut que soutenir un retour de Fellaini, rien que pour le prestige et l'attrait de la Pro League. Il serait illogique, à notre sens, de refuser un retour (ou un baroud d'honneur) d'un ancien Diable Rouge aux 87 sélections en Belgique. De plus lorsque ce dernier est encore très apprécié au plat pays.

Rappelons-nous des exemples de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Simon Mignolet pour soutenir cette vision, un peu moins de ceux de Dedryck Boyata ou Radja Nainggolan...