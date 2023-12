Le KV Ostende réagit à son retrait de points, synonyme de lanterne rouge

Le KV Ostende a reçu une très mauvaise nouvelle ce mercredi : la Commission des licences du football belge a décidé de lui infliger un retrait de 3 points. Le KVO fait appel.

Déjà en mauvaise posture en Challenger Pro League et interdit de transferts, le KV Ostende a encore subi un nouveau coup dur ce mercredi. L'Union Belge a en effet annoncé le retrait administratif de 3 points au KVO en raison de non-respect de ses obligations financières, notamment dans le cadre de deux transferts.

Le club côtier a réagi via communiqué : Ostende se porte en appel de cette décision, lit-on. "Le KV Ostende fait appel contre la déduction imposée de trois points et les autres restrictions imposées par la Commission des Licences de la Fédération Belge de Football. Nous ferons tout notre possible pour annuler la déduction de points. L'accent est désormais mis sur cela, déclare le CEO par intérim du KVO, Benjamin Ehresmann.