Les deux offres alléchantes refusées par Besnik Hasi pour revenir en Belgique

Besnik Hasi fait du bon boulot à Malines. De quoi le conforter dans son choix de revenir en Belgique.

Après avoir contraint le Club de Bruges au partage (0-0) et causé des difficultés à l'Union Saint-Gilloise (défaite 1-0), Malines a confirmé son renouveau sous Besnik Hasi en disposant du Standard 3-0. "Mon caractère plait ici et c'est récirpoque, les supporters me plaisent bien".

L'entraîneur albanais est content d'être revenu dans la compétition où il a connu ses plus belles heures, à Anderlecht et à Genk, mais aussi à Lokeren et au Cercle de Bruges : "Je cherchais un poste en Belgique. J'ai discuté avec un club d'Arabie Saoudite mais je n'avais pas envie d'aller" explique-t-il au micro d'Eleven.

Avant de poursuivre : "Il y avait aussi un club européen, qui dispute la Conférence League, mais quand Malines est arrivé, je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois". Revenu à la neuvième place, le nouvel entraîneur du KV sait comment se mettre ses supporters en poche.