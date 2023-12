Le seul (petit) point négatif de la soirée du Club de Bruges à Molenbeek

Le Club de Bruges a été sans pitié avec le RWDM, vendredi soir. Mais Simon Mignolet a quand même vu sa belle série prendre fin.

Six buts sur la pelouse du Stade Edmond Machtens: le Club de Bruges a fait le plein de confiance avant d'accueillir l'union dans le choc de la fin d'année en Pro League.



Pas de sixième clean sheet pour Mignolet

Mais tout n’a pas été parfait pour les Blauw en Zwart, puisque Simon Mignolet a concédé un but en début de seconde période. Un petit événement! Le Club de Bruges n’avait en effet plus encaissé le moindre but en championnat depuis le déplacement à… l’Union du 5 novembre dernier.



Le dernier rempart du Club a donc vu sa série s’arrêter à 5 clean sheets consécutives en Pro League. Mais cela n’a, visiblement, pas trop atteint Simon Mignolet. "On n’était pas très bien organisé sur la phase qui amène ce but, mais je préfère que ça arrive aujourd’hui, plutôt que dans un match où c’est encore 0-0."