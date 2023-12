C'était attendu : Jan Boterberg suspendu après Anderlecht - Genk !

Le responsable du VAR lors de la victoire d'Anderlecht ne sera pas sur la pelouse pour le déplacement de La Gantoise à Courtrai. Il est suspendu après sa mauvaise performance.

Comme les joueurs par leurs entraîneurs, les arbitres de Pro League peuvent être provisoirement écartés en cas de mauvaise performance. Ceux sous le feu des critiques reçoivent, généralement, une ou deux semaines de congé.

Ce sera le cas de Jan Boterberg, vers qui tous les regards se tournent après la rencontre entre Anderlecht et Genk. Le responsable du VAR devait diriger le déplacement de La Gantoise à Courtrai, ce mardi (16h), mais ce ne sera pas le cas. Boterberg est écarté par le département des arbitres et sera remplacé par Simon Bourdeaud'Hui.