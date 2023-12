Deux attaquants peuvent quitter le Standard : le buteur rêvé depuis si longtemps arrivera-t-il enfin en janvier ?

Stipe Perica ne parvient pas à convaincre Carl Hoefkens, tandis que le comportement de Noah Ohio lui est reproché. Les deux attaquants devraient quitter Sclessin, cet hiver.

Depuis le début de saison, le Standard peine à se rendre efficace avec son compartiment offensif. Les Rouches sont la deuxième moins bonne attaque de Pro League, malgré un poste de buteur peuplé de quatre éléments.

En dépit de Wilfried Kanga, Noah Ohio, Stipe Perica et Renaud Emond (le tout pour une seule place), le Standard n'a pu marquer que 18 buts en 19 matchs de championnat. Seul Courtrai fait pire (12), le bilan est le même pour Charleroi (18).

Ohio et Perica peuvent quitter le Standard

En bords de Meuse, il faut dégraisser et cela passera aussi par ce poste d'avant-centre, qui va subir quelques modifications au mois de janvier. Selon les informations du Soir, Stipe Perica ne parvient pas à convaincre Carl Hoefkens, tandis que le comportement de Noah Ohio lui est reproché (depuis l'été).

Il ne resterait donc que Kanga et Emond pour cette place de buteur. Un inventaire devenu trop maigre, qu'il faudra une nouvelle fois alimenter. Depuis 2018, le Standard n'a plus eu un buteur capable d'inscrire 10 buts sur une seule et unique saison. Le profil rêvé par Sclessin arrivera-t-il enfin au mois de janvier ?