"Mes joueurs ont montré qu'ils avaient des cou*lles" : le soulagement de Felice Mazzu après la victoire au finish de Charleroi

C'est un Felice Mazzu soulagé qui s'est présenté à l'interview. Le coach carolo se félicitait de la solidarité retrouvée au sein du groupe.

Felice Mazzu est, comme souvent, passé par toutes les émotions face à Malines. Mais au bout du compte, la victoire 3-1 permet à Charleroi de revenir à égalité avec le RWDM, juste au-dessus de la zone rouge.

En interview s'après-match, l'entraîneur carolo appréciait la réaction de ses joueurs : "J'ai juste envie de les féliciter, ils ont montré qu'ils avaient des cou*lles. C'est une belle réaction après les critiques, parfois justifiées, mais pas pour tout" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Charleroi s'est remis la tête à l'endroit

De quoi le faire souffler un peu plus après les dernières semaines compliquées : "Les joueurs ont montré qu’ils voulaient continuer avec moi. Les méthodes, elles sont toutes bonnes quand vous gagnez et pas bonnes quand vous perdez. J’accepte les critiques et les analyses, je me tais et je continue à avancer pour le club et pour le groupe".

Mazzu ne voulait pas accorder de mention particulière à l'un de ses joueurs mais se montrait tout de même très satisfait de la réponse apportée par Adem Zorgane, auteur d'un doublé et d'un match plein : "Je suis très content pour lui après les moments difficiles qu'il a vécus. Il a montré quà 100%, c’est un joueur de qualité". Le Sporting s'offre un peu de répit en concluant 2023 en beauté.