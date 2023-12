Arthur Theate futur coéquipier d'un autre Diable Rouge en Italie ?

Le défenseur belge pourrait faire ses valises cet hiver. Il serait dans les petits papiers de l'AS Roma pour ce mercato hivernal.

L'aventure entre Rennes et Arthur Theate va-t-elle prendre fin en ce mois de janvier, soit un an et demi après son arrivée ? Alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans quelques joueurs, les rumeurs grandissent.

Ainsi, si un intérêt de deux clubs italiens a été évoqué récemment, ce serait désormais un monstre de la Serie A qui serait sur les traces du Diable Rouge.

Selon la Dernière Heure, l'AS Roma s'intéresserait à Arthur Theate, qui pourrait donc être le futur coéquipier en club de Romelu Lukaku. Reste à voir si une offre convaincante pour Rennes tombe dans les prochaines semaines.