Le département arbitrage justifie le penalty accordé par Bruges face à l'Union

Le département de l'arbitrage professionnel sur les différentes polémiques dans le match au sommet entre le Club Brugge et l'Union SG. La phase concernant le penalty est notamment évoquée.

Le penalty accordé au FC Bruges lors du choc face à l'Union Saint-Gilloise a fait couler beaucoup d'encre. L'arbitre Jasper Vergoote a jugé que le pied de Christian Burgess sur Hugo Vetlesen était fautif.

Thiago a transformé le penalty, mais la question était de savoir pourquoi il y avait penalty. Sur le moment, aucune information n'avait été donnée.

"C'était la décision la plus cruciale et la plus difficile du match", a confié l'arbitre Vergoote dans la séquence "Under Review". "Sur le terrain, je vois deux fautes de main accidentelles."

"La phase de jeu se poursuit et Burgess commet une faute qui doit déboucher sur un penalty. Je l'accorde et je le communique également au VAR. Ce dernier a ensuite examiné les phases qui concernaient de potentielles fautes de main et a constaté que, pour Lazare et Vetlesen, le contact s'était produit au niveau du ventre", a ajouté Vergoote.