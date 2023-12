L'incroyable chiffre de Cristiano Ronaldo à 38 ans, Lukaku dans le top 10 !

Signer en Arabie Saoudite ne signifiait pas la fin pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais termine l'année civile en tant que meilleur buteur.

Cristiano Ronaldo (38 ans) a envoyé un message fort à ceux qui l'estimaient "fini" depuis sa signature en Arabie Saoudite. Alors que 2023 vit ses dernières heures, le Portugais termine en tête du classement des buteurs sur l'année civile, avec 54 buts inscrits pour Al-Nassr et la Seleçao. Un total qu'il a amélioré d'un but ce samedi en inscrivant le 1-4 à la 90e+2 face à Al-Tawoon.

CR7 devance de 2 buts le duo Kylian Mbappé - Harry Kane (52 buts), et de 4 buts le prodige de Manchester City Erling Haaland. Quatre joueurs insaisissables, puisque les 5e ex-aequo au classement comptent 40 buts : il s'agit de Denis Bouanga, attaquant du LAFC et du Gabon, et German Cano, buteur pour Fluminense (mais qui n'est pas international argentin).

Romelu Lukaku, l'un des meilleurs buteurs de 2023

Juste en-dessous, on retrouve un nom étonnant : Romelu Lukaku, dont beaucoup auraient pu croire qu'il vivait une année 2023 compliquée. Le Diable Rouge a en effet inscrit 39 buts, dont 15 avec l'équipe nationale, ce qui lui permet de se hisser dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'année civile !

Pour Ronaldo, ce chiffre, s'il doit être relativisé de par la faiblesse du championnat saoudien, reste impressionnant : c'est la première fois depuis 2015 (et 57 buts) que le Portugais est meilleur buteur de l'année civile. Notons qu'en 2019, un buteur évoluant à Al-Nassr, comme CR7, avait réussi cet exploit également : il s'agissait d'Abderrazak Hamdallah (57 buts sur l'année, tous en club).