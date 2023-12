Vincent Kompany mécontent : "L'arbitrage a fait la différence"

Burnley s'est incliné in extremis ce samedi contre Aston Villa. Selon Vincent Kompany, c'est l'arbitre qui a fait la différence.

Jusqu'en toute fin de rencontre, Burnley espérait prendre un point très précieux sur la pelouse d'Aston Villa ce samedi. Mais un penalty à la 89e minute a offert les 3 points aux Villains, au grand désarroi de Vincent Kompany. Les Clarets avaient été réduits à 10 à la 56e minute, ce que l'entraîneur belge juge excessif.

"Le premier carton jaune de Sander Berge a été donné à la légère, et le penalty aussi... Et la deuxième jaune, et donc rouge pour Berge, est également un peu exagérée", estime Kompany dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Pourquoi des décisions si sévères ? Oui, je suis frustré".

Selon Kompany, Burnley aurait également pu obtenir un penalty mais ni l'arbitre ni le VAR n'en ont décidé de la sorte. "Ce hands de Villa était clair pour moi, mais l'arbitre ne l'a pas vu. C'est un manque de cohérence. Je suis très fier de mes joueurs, et demain, je verrai les choses différemment. Mais maintenant, on ne peut pas me reprocher d'être frustré car l'arbitrage a fait la différence aujourd'hui".