Elle était redoutée par plusieurs clubs de Pro League, la sélection du Japon pour la Coupe d'Asie est tombée

Le Japon a officiellement dévoilé sa liste pour la Coupe d'Asie des Nations. Trois joueurs de Pro League y figurent.

La Coupe d'Asie des Nations aura lieu du 12 janvier au 10 février. Une période redoutée par plusieurs clubs belges qui verront quelques cadres partir en Asie ou à la CAN au lieu de rejoindre l'équipe en stage, et manquer du même coup la reprise du championnat.

Comme prévu (le Standard n'avait pas reçu de convocation), pas d'Hayao Kawabe dans la liste. Pas non plus de trace de Ryotaro Ito (Saint-Trond) malgré sa participation au match amical de la nuit passée contre la Thaïlande. En revanche, Zion Suzuki (Saint-Trond), Koki Machida (Union Saint-Gilloise) et Tsuyochi Watanabe (Gand) sont bien sélectionnés.

On retrouve également d'autres noms bien connus du championnat belge comme Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges), Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo (ex-Saint - Trond), Kaoru Mitoma (ex-Union) ou Junya Ito (ex-Genk).