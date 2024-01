L'une des meilleures recrues de l'hiver au RWDM déjà sur le départ ?

Étincelant pour sa première saison professionnelle complète, Pierre Dwomoh figure sur le radar du RC Lens. Le jeune milieu de terrain ne devrait, toutefois, pas quitter le RWDM cet hiver.

Passé par le Racing Genk et Ostende, Pierre Dwomoh est prêté par l'Antwerp au RWDM jusqu'à la fin du mois de juin. Et pour sa première saison professionnelle complète, le milieu de terrain (19 ans) impressionne.

Titulaire indiscutable, Dwomoh n'a manqué que quelques bribes de match et a déjà fait partie du onze de base à 18 reprises en championnat, cette saison. Le joueur à vocation plutôt défensive a inscrit un but et délivré une passe décisive, tous deux lors de la défaite contre l'Union (2-3), fin septembre.

Des performances qui placent l'international belge U20 sur les radars d'un fameux club français, le RC Lens. Néanmoins, Sudpresse rapporte que Pierre Dwomoh ne devrait pas quitter Molenbeek cet hiver. Reste à voir désormais si les Sang & Or sauront se monter patients jusqu'en juillet, où s'ils vont se tourner vers une autre cible. Sur Transfermarkt, le joueur est estimé à 2 millions d'euros.